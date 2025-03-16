المديريات التعليمية تشدد على متابعة حضور الطلاب في شهر رمضان

كتب- أحمد الجندي:

وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بضرورة متابعة حضور الطلاب يوميًا، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، مؤكدة على إلزامية الحضور حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، كما شددت على تنفيذ التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والأداءات الصفية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفعيل مشروع البرنامج القومي للقراءة والكتابة في المحافظات المستهدفة.

وتُجرى التقييمات خلال اليوم الدراسي من قبل معلمي الفصول والمواد المختلفة، مع التزام المدارس بالتقييمات المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنا

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