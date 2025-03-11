جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين- نظام جديد

كتب- أحمد الجندي:

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين الدور الأول 2025 والتي تبدأ يوم الأحد 15 يونيو وحتي يوم الخميس 10 يوليو.

وأوضحت الوزارة، أن جداول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين هي:

يوم الأحد 15 يونيو: امتحان مادة التربية الدينية.

يوم الثلاثاء 17 يونيو: امتحان مادة التربية الوطنية.

يوم الخميس 19 يونيو: امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية.

يوم الأحد 22 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الأولي).

يوم الثلاثاء 24 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية ( ورقة ثانية).

يوم الخميس 26 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة أولي).

يوم الأحد 29 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ( الورقة الثانية).

يوم الثلاثاء 1 يوليو: امتحان مادة الجغرافيا ( الورقة الأولي).

يوم الخميس 3 يوليو: امتحان مادة الجغرافيا ( الورقة الثانية).

يوم الأحد 6 يوليو: امتحان مادة التاريخ(الورقة الأولي).

يوم الثلاثاء 8 يوليو: امتحان مادة التاريخ( الورقة الثانية).

يوم الخميس 10 يوليو: امتحان مادة الإحصاء.

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