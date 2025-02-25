فتح باب تسجيل الأعضاء الجدد لامتحانات الدبلومات الفنية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء استقبال طلبات الأعضاء الجدد الراغبين في العمل بامتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية لعام 2025، كما يستمر التسجيل حتى الخميس 6 مارس، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تنظيم محاضرة في يوم التسجيل نفسه، تتضمن اختبارًا ومقابلة شخصية للأعضاء الجدد.

وأكدت الوزارة على ضرورة تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل بيان حالة حديث، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين، كما سيتم تحديث بيانات الأعضاء القدامى الذين شاركوا في أعمال اللجنة خلال العام الماضي.

وشددت الوزارة على أن عدم حضور العضو للتوقيع وتحديث البيانات في المواعيد المحددة سيُعد بمثابة اعتذار عن العمل باللجنة، دون تحميل لجنة النظام والمراقبة أي مسؤولية.

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