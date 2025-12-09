إعلان

75% فأكثر شرط اجتياز المرحلة الأولى.. التعليم تبدأ التصفية النهائية لمرشحي الإعارات

كتب : أحمد الجندي

03:00 ص 09/12/2025

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم عن استكمال مراحل المقابلات الخاصة بمديري المدارس المتقدمين لبرامج الإعارات الخارجية إلى الدول الناطقة بغير العربية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية، واختيار أفضل الكفاءات لتمثيل مصر خارجيًا.

وأوضحت الإدارة أن المقابلات التصفوية ستُعقد يوم الأحد 14 ديسمبر 2025 بمقر الإعارات الخارجية بديوان عام الوزارة، على أن تشمل المرشحين الذين حصلوا على 75% فأكثر في المقابلة الأولى.

