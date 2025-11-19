مدارس النصر: تعافي طفلة "واقعة الزُّحليقة".. وإجراءات فورية وصارمة

أعلنت إدارة مدارس النصر متابعة ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية حول الواقعة التي حدثت خلال الفاعلية الترفيهية يوم الإثنين الماضي، والتي أسفرت عن إصابة الطفلة "ندى".

وأكدت الإدارة أن الطفلة تعافت تمامًا وعادت إلى منزلها اليوم الأربعاء، موضحة أن سلامة الطلاب والطالبات تأتي دائمًا على رأس الأولويات، وأنه لا تهاون مطلقًا في حقوق الأطفال أو أي أمر يتعلق بأمنهم وسلامتهم داخل المدرسة.

ووجَّهت إدارة المدرسة باتخاذ إجراءات فورية وصارمة تجاه الواقعة، وبدأت التحقيق مع جميع المسؤولين عن تنظيم اليوم الترفيهي، مؤكدةً أنه سيتم تحويل أي شخص يثبت تقصيره للتحقيق.

وأكدت الإدارة أنها تقوم بشكل يومي بمتابعة سلامة الطلاب والتأكد من توفير بيئة آمنة لهم، بالإضافة إلى تواصل مباشر وسريع مع أولياء الأمور في أي طارئ.

في المقابل، قال محمد منصور، أحد أولياء الأمور بمدرسة النصر للغات بمصر الجديدة، إن حادث انفجار "الزحليقة" داخل المدرسة، أدى إلى إصابة الطفلة ندى وعدد آخر من الطلاب.

وأشار منصور إلى أن إدارة المدرسة حاولت إخفاء تفاصيل الحادث، وأنه تلقى تهديدات ضمنية من بعض موظفي المدرسة بسبب وجوده كولي أمر لأبنائه، مشيرًا إلى أن أحدهم قال له: "ولادك موجودين عندنا في المدرسة".

أفاد منصور بأن وزارة التربية والتعليم أرسلت لجنة للتحقيق في الواقعة، داعيًا إلى مشاركة مسؤولين ماليين وإداريين في اللجنة للكشف عن أي مخالفات.