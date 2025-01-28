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ظهرت الآن.. نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي إلكترونيًا بالجيزة (رابط رسمي)

06:54 م الثلاثاء 28 يناير 2025

الصف الاول الاعدادي

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كتب - أحمد الجندي:

أعلن سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ظهور نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025، موضحًا أن النتائج أصبحت متاحة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمديرية.

وأكد "عطية" أن الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم بسهولة الاطلاع على نتائج الامتحانات الخاصة بالمدارس الحكومية والخاصة باستخدام الرقم القومي للطالب فقط.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني، باستخدام الرقم القومي للاستعلام عن النتائج، عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

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سعيد عطية محافظة الجيزة نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الثاني الاعدادي
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