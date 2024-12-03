"معرض للتلف".. أولياء الأمور يناشدون وزارة التعليم بإلغاء التابلت المدرسي

كتب- أحمد الجندي:

أعرب العديد من أولياء الأمور، عن استيائهم من قرار إلزامهم بتسلم التابلت المدرسي، معتبرين أن تحميلهم المسؤولية عن صيانة الجهاز أو دفع تكاليف إصلاحه في حال التلف أمر غير عادل، كما طالب بعضهم بتقديم خيار استلام التابلت بشكل اختياري بدلاً من فرضه على الجميع، كما دعا البعض إلى إلغاء هذا النظام تماماً والعودة إلى الامتحانات الورقية.

وجاءت الشكاوى من أولياء الأمور عن طريق جروب حوار مجتمعي في التعليم والتي منها:

قالت غادة النوبي: "والله تعبنا من الكلام مش عارفه ايه المطلوب من ولي الأمر ودي سلعة استهلاكية يعني معرضة للتلف".

وقالت فاطمة فتحى: "الكتاب هبه من الدولة وتم استبداله بالتاب، وأعلنت الوزاره وقتها إنه هديه أيضًا من الدولة يقدر الطالب يستفيد منه في الكلية".

وقالت هايدي إبراهيم: "طب و اللى هيستلم التابلت بعد ابنك الدفعة اللى بعده يعنى.. هل هيكون بنفس الكفاءة عشان هيمضى هو كمان إقرار على نفسه".

وقالت إحدي أولياء الأمور: " إحنا مش هنستلم ومش هنمضي ولو عايزين يرفدو الولاد من التعليم تبقى جت منهم".

وقالت إحدى أولياء الأمور "إحنا عايزين نعرف بالنسبة لو رفضنا استلام التابلت هل الاولاد فعلا مش هيدخلوا الامتحان طب الحل بسيط يخلو التابلت في المدرسة ونمتحن عليه وزي لاب المعامل و كدا هنعمل ايه يعني لازم حل جذري".

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