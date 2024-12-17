وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية ساهمت في متابعة المعلمين للطلاب

كتب - أحمد الجندي:

أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الغربية؛ لمتابعة سير المنظومة التعليمية.

رافقه في الزيارة عدد من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

استهل الوزير جولته بزيارة مدرسة عبد الله شنيشن الإعدادية بنات التابعة لإدارة قطور التعليمية، والتي تضم 413 طالبة، حيث تفقد الكثافات الطلابية داخل الفصول، وحرص على متابعة تفعيل آليات التقييم الأسبوعي للمواد المختلفة، كما اطلع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية الخاصة بالطالبات.

وخلال الزيارة، حاور الوزير الطالبات حول تطلعاتهن المستقبلية ومدى استيعابهن للمواد الدراسية، واستفادتهن من التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية، كما اطمأن على انتظام العملية التعليمية، متمنيًا للطالبات التوفيق والنجاح، وموجهًا إياهن بضرورة بذل المزيد من الجهد والتسلح بالعلم لتحقيق مستقبل مشرق.

عقب ذلك، توجه الوزير لتفقد مدرسة سجين الابتدائية الحديثة التابعة لإدارة قطور التعليمية، والتي تضم 557 طالبًا وطالبة.

وحرص الوزير على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية، ومدى التزام المعلمين بتطبيق التقييمات الأسبوعية، مشيدًا بمستوى الطلاب في مادتي اللغة العربية والرياضيات.

كما تفقد الوزير معملي العلوم والحاسب الآلي، وأشاد بمستوى الطلاب العلمي واهتمامهم بالأنشطة العملية.

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