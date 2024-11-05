3 تخصصات.. تعرف على مميزات المدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية

كتب- أحمد الجندي:

يهتم عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب، بالبحث عن تفاصيل المدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية، وأهمية الدراسة بها.

وتسعى المدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية بمدينة الضبعة، إلى تخريج أكفاء لسوق العمل، وتكمن أهمية المدرسة في التعرف على التكنولوجيا النووية من خلال المناهج التعليمية.

وتعد المدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية، أحد أهم المدارس والوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط بمجال الطاقة النووية، وتؤهل طلابها للعمل في مجال المفاعل النووي السلمي، وتم ضم المدرسة لمنظومة مدارس التكنولوجية التطبيقية.

تخصصات المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجية التطبيقية للطاقة النووية.

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للمدارس التكنولوجية التطبيقية من خلال صفحتها على موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن التخصصات كالتالي:

- الميكانيكا النووية.

- الكهرباء النووية.

- الإلكترونيات النووية.

شروط الالتحاق بالمدرسة الفنية للطاقة النووية

وجاءت شروط الالتحاق بالمدرسة الفنية للطاقة النووية، كما يلي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن (260 درجه) أو مايعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية.

- ألا يقل مستوى مجموع مواد (الرياضيات + اللغة الانجليزية + العلوم) عن نسبة 95%.

- التقديم متاح لجميع خريجى الإعدادية العامة والأزهرية (بنين فقط) من جميع محافظات الجمهورية.

- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح (الحاصلين على الشهادة الإعدادية).

- أن يسجل الطالب على الموقع الإلكتروني.

- أن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

-أن يكون لائقًا طبياً (اجتياز الكشف الطبى).

- يتم سداد مبلغ 3 آلاف جنيها للطلاب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادة سنوياً طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.

مميزات الدراسة بالمدرسة الفنية للطاقة النووية

وجاءت مميزات الدراسة بالمدرسة الفنية للطاقة النووية، كما يلي:

- إمكانية توفير فرصة عمل متميزة للطلاب المتميزين بالجهات والهيئات العاملة في مجالات المدرسة.

- إمكانية استكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية.

- إمكانية استكمال الدراسة بكلية الهندسة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وفقاً للمجموع.

- الحصول على شهادة الدبلوم نظام خمس سنوات.

- تدريبات ميدانية للطلبة أثناء فترة الدراسة.