بعد شكاوى أولياء الأمور.. من يتحمل تكلفة تصوير امتحانات نوفمبر بالمدارس؟ - مستند

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد وضوابط اختبارات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل، والتي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري.

وأكدت الوزارة، بحسب خطاب أرسلته إلى المديريات التعليمية، أن المدارس لن تتحمل مسؤولية طباعة وتصوير امتحانات شهر نوفمبر التي سيؤديها طلاب صفوف النقل في المدارس نهاية الشهر الجاري .

كما وجهت الوزارة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات في تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام بكل مديرية، وعضوية كل من (مديري الإدارات التعليمية التوجيه العام- مديري المراحل بكل المديرية)، للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

وأشارت إلى أن تصوير الامتحانات مسؤولية الإدارة التعليمية، ولا تتحمل المدارس أي أعباء في هذا الأمر.

ضوابط اختبارات شهر نوفمبر لمرحلة التعليم الأساسي

- إعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس (الرسمي- الرسمي لغات- الخاص بانواعه).

- يكون تصوير الامتحانات مسؤولية الإدارة التعليمية، ولا تحمل المدارس أي أعباء في هذا الأمر.

- يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية، وطبقًا للورقة الامتحانية.

- تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديري المراحل بالمديرية؛ للإشراف على العملية الامتحانية كاملةً.

- تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وَفق جدول تحدده المديرية، مع مراعاة الإجازات الرسمية.

يكون تقييم الصفَّين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ومراجعة وإشراف موجه الصفوف بالإدارة التعليمية.

يأتي ذلك بعد ورود شكاوى من أولياء أمور بسبب قيام المدارس بجمع تبرعات لتصوير أوراق امتحانات شهر أكتوبر.

مواصفات ورقة الامتحان لاختبارات شهر نوفمبر 2024

- الصف الأول الثانوي: تُجرى امتحاناتهم ورقيًا وفق المواصفات الفنية، حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية يتم تسليمها لإدارة المدرسة، مع تولي الإدارة التعليمية مسؤولية تصوير الامتحانات.

- الصف الثاني الثانوي: تُعقد امتحاناتهم إلكترونيًا وفق المواصفات الفنية، على أن تتضمن الورقة الامتحانية 85% من الأسئلة بصيغة اختيار من متعدد، و15% من الأسئلة القصيرة، لتغطي أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر.

- طلاب الدمج: تجرى لهم الامتحانات ورقيًا في ذات مواعيد أقرانهم، ووفقًا للمواصفات الفنية الخاصة بكل إعاقة.

- الحالات الطارئة: في حال حدوث أي مشكلة تقنية تؤثر على أداء الامتحان، يتم تحويل الامتحان إلى الشكل الورقي في نفس موعد الامتحان.

- طلاب المدارس غير المتصلة بالإنترنت: يشمل ذلك الطلاب في مدارس لا تتصل بشبكة الإنترنت، أو من لم يستلموا أجهزة التابلت في مدارس متصلة، وكذلك الطلاب الذين تعرضت أجهزتهم للكسر أو السرقة، ويتم امتحانهم ورقيًا على أن تكون النسخة الورقية مماثلة للامتحان الإلكتروني.





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