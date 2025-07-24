موعد نتيجة الثانوية الأزهريّة ٢٠٢٥

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهريّة ٢٠٢٥ للدور الأول.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن أعمال الوزير والمراجعة على وشك الانتهاء، متوقعا الانتهاء من جميعها غدا الجمعة أو صباح السبت على أقصى تقدير.

وتوقع المصدر، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهريّة في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر مطلع الأسبوع المقبل "الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء" على أقصى تقدير، مشيرا إلى أنه يسبق إعلان النتيجة، قيام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتهنئة الأوائل كما هو الحال في كل عام.

ونوه المصدر، إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، سينيب الدكتور محمد ااضويني لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهريّة في مؤتمر صحفي يعقد بمقر المشيخة.