محظورات امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تبدأ كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، رسميا امتحانات نصف العام يوم السبت المقبل وتستمر لمدة ثلاث أسابيع، طبقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2025/2024.

وأصدرت جامعة الأزهر، توجيهات للكليات بمجموعة من الأشياء المحظور دخولها لجان الامتحانات على النحو التالي:

يحظر على الطلاب التدخين داخل مبنى وقاعات الكلية "سواء كانت سجائر أو غليون أو شيشة إلكترونية".

- يحظر على الطلاب الدخول إلى الكلية والتواجد بالملابس غير اللائقة، والتي تنافي الاحترام الواجب داخل الحرم الجامعي ( البناطيل المقطعة

... إلخ ).

- يحظر دخول الطلاب لجان الامتحانات بالتليفون المحمول.

- يمنع منعاً باتا دخول الكتب والمذكرات والأوراق الخاصة بالمادة موضوع الامتحان داخل اللجان.

- ضرورة أن يوفر كل طالب معه أدواته الامتحانية من أقلام ومساطر وخلافه، ويحظر تداولها أثناء عقد لجان الامتحانات.

- ضرورة التزام الطلاب بنظام الامتحانات وعدم الشروع في الغش.

يحظر الكتابة على حوائط المباني أو تشويهها بأي شكل من الأشكال.

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