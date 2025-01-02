محظورات امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
تبدأ كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، رسميا امتحانات نصف العام يوم السبت المقبل وتستمر لمدة ثلاث أسابيع، طبقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2025/2024.
وأصدرت جامعة الأزهر، توجيهات للكليات بمجموعة من الأشياء المحظور دخولها لجان الامتحانات على النحو التالي:
يحظر على الطلاب التدخين داخل مبنى وقاعات الكلية "سواء كانت سجائر أو غليون أو شيشة إلكترونية".
- يحظر على الطلاب الدخول إلى الكلية والتواجد بالملابس غير اللائقة، والتي تنافي الاحترام الواجب داخل الحرم الجامعي ( البناطيل المقطعة
... إلخ ).
- يحظر دخول الطلاب لجان الامتحانات بالتليفون المحمول.
- يمنع منعاً باتا دخول الكتب والمذكرات والأوراق الخاصة بالمادة موضوع الامتحان داخل اللجان.
- ضرورة أن يوفر كل طالب معه أدواته الامتحانية من أقلام ومساطر وخلافه، ويحظر تداولها أثناء عقد لجان الامتحانات.
- ضرورة التزام الطلاب بنظام الامتحانات وعدم الشروع في الغش.
يحظر الكتابة على حوائط المباني أو تشويهها بأي شكل من الأشكال.
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