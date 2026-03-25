أثارت الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرموز"، والتي كشفت تحقيقات الجهات المختصة بالإسكندرية تفاصيلها الصادمة، بعد العثور على سيدة وأبنائها مذبوحين انتحارًا لمرور الأم بحالة نفسية سيئة بعد امتناع الأب عن نفقة عياله- حالة من الحزن المجتمعي تساؤلات شرعية عن حكم امتناع الزوج عن نفقة أولاده.

ما حكم امتناع الزوج عن نفقة أولاده؟

سؤال طرحه مصراوي على الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليوضح الرأي الشرعي في مسألة امتناع الزوج أو الأب عن نفقة بيته وأولاده، قائلًا إن نفقة الأولاد على أبيهم الموسر هي واجبٌ شرعيٌّ، وحقٌ أصيلٌ من حقوقهم التي أوجبها الله تعالى، وليست مِنَّةً أو تَفضُّلًا منه.

نصوص صريحة من الكتاب والسنة

وأضاف ربيع، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: وهذا الوجوب ثابتٌ بنصوص صريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7]، وقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، والمولود له هو الأب.

كبيرةٌ من كبائر الذنوب

وعليه، يقول أمين الفتوى: فإن امتناع الزوج القادر على الإنفاق عن أداء هذا الواجب هو إثمٌ عظيمٌ وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، فهو ليس مجرد تقصير اجتماعي، بل هو تضييع للأمانة التي استرعاه الله إياها، وقد حَذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير فقال: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» (رواه أبو داود).

إثم مزدوج ومسؤولية شرعية

وأكد ربيع أن من يمتنع عن نفقة أولاده، فهو يرتكب إثمًا مزدوجًا: إثم منع الحق، وإثم التسبب في ضياع من هم تحت رعايته، مما قد يدفعهم إلى الحاجة أو الانحراف.

وتترتب على هذا الامتناع - يقول ربيع - مسؤولية شرعية كاملة في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يحق للأم أو الحاضن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإجباره على النفقة، أمَّا في الآخرة فسيُسأل عن هذا التضييع ويُحاسب عليه حسابًا عسيرًا، لأنَّ هذه النفقة دين في ذمته لا يسقط إلا بالأداء.

وختم الدكتور هشام ربيع حديثه لمصراوي، قائلًا: نصيحتي: أن يتقي الله كل أب في رعيته، وليعلم أن ما ينفقه على أولاده هو من أعظم القربات وأفضل الصدقات.



