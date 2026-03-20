أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: هل اللي نسي يخرج زكاة الفطر عليه كفارة؟، موضحًا أن زكاة الفطر المفضل لها أن تُخرج قبل صلاة العيد، وهو ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن المذاهب الأربعة ترى جواز إخراج زكاة الفطر إلى نهاية يوم العيد، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"، مشيرًا إلى أن يوم العيد يبدأ من مغرب ليلة العيد وينتهي بمغرب اليوم التالي.

وأكد أن من لم يتمكن من إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد أو نسي إخراجها، يمكنه إخراجها خلال يوم العيد حتى قبل غروب الشمس، ولا حرج عليه في ذلك.

وأضاف أنه إذا تذكر بعد غروب شمس يوم العيد، فإنه يُخرجها قضاءً عند جمهور الفقهاء، كما لو كان على الإنسان دين، فيبادر بإخراجها دون تأخير.

وأشار إلى أن مقدار زكاة الفطر يقدّر بحوالي 2.5 كيلو من الحبوب أو الطعام، أو ما يعادلها نقدًا، حيث حددتها دار الإفتاء هذا العام بحد أدنى 35 جنيهًا عن كل فرد، ومن زاد فهو خير له ويُعطى للفقراء والمساكين.





