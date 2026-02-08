ضمن سلسلة فتاوى رمضان والصيام، تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: هل يجوز أن أتعاطى دواء يؤخر دم الحيض حتى أتمكن من صيام رمضان كله؟.

وفي رده، يقول العالم الأزهري ان الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح للمرء المسلم ذكراً كان أو أنثى في اتباع ما جاء في شرع الله وقبوله والرضى به ثم تنفيذه وعدم الالتفاف حوله.

وأوضح أن الذي جاء في شرع الله بالنسبة للمرأة الحائض وجوب إفطارها في نهار رمضان فترة عادتها الشهرية وعدم صحة صيامها إن صامت بل وعليها الإثم إن خرجت عن هذه التعاليمات الشرعية.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إذا أرادت المرأة أن تخرج عن النواميس الكونية والشرعية وتتعاطى دواءً يؤخر دم الحيض فذلك جائز في الشريعة الإسلامية بكراهة عند البعض كالمالكية وبغير كراهة عند البعض الآخر من أهل العلم، قال صاحب المبدع شرح المقنع ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر.

وأضاف لاشين: دل على جواز ذلك ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها فلم ير به بأساً ونعته أي وصف لهن ماء الأراك.

وقول إبراهيم بن ضويان في كتابه منار السبيل: وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد.

وبين لاشين أن شرط الجواز بالإجماع ألا يترتب على ذلك ضرر للمرأة فإن قرر الأطباء الثقات العدول أن ذلك يضرها فلا يجوز لأن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان ونزولا على القاعدة الفقهية القاضية الضرر يزال.

والقاعدة وإن كان أسلوبها خبريا إلا أنها في معنى الإنشاء وحينئذ يكون معناها أزيلوا الضرر.

ومن قبل ذلك روي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم مرسلا أو مسندا: ( لا ضرر ولا ضرار).

وختم الدكتور عطية لاشين: واشترط بعض أهل العلم في المذهب الحنبلي للجواز أن يأذن بذلك الزوج والذي اشترط ذلك القاضي ابن أبي يعلى وهو شرط لا دليل عليه.. هذا والله أعلم.

