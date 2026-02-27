واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ عاشرِ ليالي شهر رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث ترددت آياتُ الذكر الحكيم في أرجاء بيوت الله، وتعانقت نغمات التلاوة العطرة مع دعوات المصلين، في مشهدٍ روحاني يعكس عمق الارتباط بكتاب الله في شهر القرآن.

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ فضيلة الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني وفضيلة الشيخ خالد عطية جموعَ المصلين، فانبثقت التلاوات نديةً خاشعةً، تمزج بين جمال الأداء وإتقان الأحكام، فيما أضفى المبتهل حسين السويفي بأدعيته وابتهالاته روحانيةً خاصة على أجواء الليلة، فتعالت الأكفُّ بالدعاء وخشعت القلوب بين يدي الله.

وفي مسجد مصر أمَّ فضيلة الشيخ عمر ناصر المصلين، وشاركه المبتهل محمد عبد السلام الحسيني بابتهالات عطرة زادت الأجواء صفاءً وسكينة، في مشهدٍ إيماني اتسم بالتفاعل والخشوع.

كما أمَّ فضيلة الشيخ أحمد السيد رشاد المصلين في مسجد العزيز الحكيم، مقدمًا تلاوةً نديةً جمعت بين قوة الأداء وعذوبة الصوت، فيما أمَّ فضيلة الشيخ علي أحمد جموعَ المصلين في مسجد عمرو بن العاص، في ليلةٍ تجلت فيها معاني الطمأنينة والخشوع.

وفي مسجد السيدة نفيسة أمَّ فضيلة الشيخ علي إيهاب، بينما أمَّ فضيلة الشيخ رضا محمد رضا المصلين في مسجد السيدة زينب، حيث توالت التلاوات الخاشعة التي لامست القلوب وأحيت معاني التدبر والتزكية في رحاب الشهر الكريم.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوة الندية والابتهالات الروحانية يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع، ليظلّ رمضان شهر القرآن والرحمة وبناء الإنسان.



