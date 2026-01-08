سيدة صماء تسأل: هل يجوز أن اتزوج من شخص يتكلم؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال، والتي تساءلت عن حكم زواجها من شخص يتكلم وهي من الصم، موضحًا أن هذا السؤال مهم ويهم شريحة كبيرة من أصحاب القدرات الخاصة.

وأضاف كمال، خلال برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الصمم ليس مانعًا من موانع الزواج شرعًا، ولم يقل أحد من الفقهاء إن الرجل أو المرأة من أصحاب الصمم لا يجوز لهما الزواج إلا من نفس الفئة، مؤكدًا أن الزواج قائم على أركان وشروط واضحة في كتب الفقه.

وبيّن أمين الفتوى أن أركان الزواج هي وجود الزوج والزوجة، والرضا، والشهود، والصيغة الشرعية، فإذا كان الزوج موافقًا ويعلم أن الزوجة من أصحاب الصمم وقَبِل الزواج بها، فالزواج صحيح شرعًا ولا حرج فيه.

وأوضح أن المهم في مثل هذه الحالات هو الاتفاق منذ البداية على طريقة التواصل والتعامل، سواء بالإشارة أو الكتابة أو باستخدام التطبيقات الحديثة التي تساعد على إيصال الرسائل وتحقيق التفاهم بين الزوجين.

وأشار كمال إلى ضرورة الرحمة والمودة في الحياة الزوجية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»، وبقوله تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴾، داعيًا الله أن يرزقها الزوج الصالح التقي.



