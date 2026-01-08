إعلان

هل الخمار أفضل أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

06:36 م 08/01/2026

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة، حول الأفضل للمرأة: الخمار أم النقاب، موضحًا أن المرأة إذا بلغت سن البلوغ يجب عليها أن تستر جسدها كله إلا الوجه والكفين، مستشهدًا بحديث السيدة أسماء رضي الله عنها حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب خفيفة، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم بصره وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء.

وأوضح كمال، خلال برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الحجاب الشرعي له شروط وضعها الفقهاء مستمدة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم.

وبيّن أمين الفتوى أن جمهور الفقهاء يرون أن المرأة يجب عليها ستر جسدها كله عدا الوجه والكفين، بينما ذهب السادة الأحناف إلى جواز إظهار القدمين للحاجة والحركة، مؤكدًا أن هذا هو المقصود بالحجاب الشرعي الذي أمر الله به.

وأشار كمال إلى أن النقاب هو تغطية الوجه، لكنه ليس فرضًا عند جمهور الفقهاء، وإن كان الحجاب فرضًا واجبًا على المرأة المسلمة، موضحًا أن الحجاب له ضوابط شرعية من أهمها أن يكون ساترًا لجميع الجسد، وألا يكون ضيقًا يصف ما تحته، وألا يكون خفيفًا شفافًا يظهر لون البشرة أو تفاصيل الجسد.

الشيخ محمد كمال دار الإفتاء المصرية الخمار أفضل أم النقاب برنامج فتاوى الناس الحجاب الشرعي له شروط

