ليلة الإسراء والمعراج لعام 2026 ستكون في مساء يوم 27 رجب 1447، وتبدأ من مغرب يوم الخميس 15 يناير 2026، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026، ليكون يوم الجمعة هو يوم 27 رجب، وهي ليلة مليئة بالبركات والمعجزات العظيمة التي اختص بها الله- سبحانه وتعالى- نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

رحلة الإسراء والمعراج رحلة إلهية ومعجزة نبوية اختص بها الله نبيه الكريم، وهي معجزة نبوية لا تقاس بمقاييس البشر وقوانينهم المحدودة بالزمان والمكان، بل تقاس على قدرة من أراد لها أن تكون وهو الخالق جل جلاله، ورغم أن تلك الرحلة المباركة قد ثبتت بالقرآن الكريم وأحاديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-؛ إلا أنها تواجه اقاويل كثير من المشككين في صدقيتها وحدوثها.

وفي ليلة الإسراء والمعراج أعمال مستحبة لأنها تعتبر ليلة مباركة، يستحب فيها الإكثار من الطاعات وأداء الأعمال الصالحة، منها:

الذكر والدعاء:

يُستحب في هذه الليلة كثرة الذكر والدعاء لله تعالى، لما فيها من بركة عظيمة. الدعاء في هذه الليلة هو من أجمل الأعمال التي يمكن للمسلم أن يؤديها.

قراءة القرآن الكريم:

الإكثار من قراءة القرآن في هذه الليلة، حيث أن القرآن الكريم هو مصدر الهداية والنور، وقراءته تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى.

صلاة ركعتين قيام ليل:

يُستحب أداء ركعتين قيام ليل في هذه الليلة الطيبة، حيث ترفع الصلاة الروحية درجات العبد وتقربه إلى الله. تعتبر الصلاة في هذه الليلة بمثابة معراج للقلب إلى الله.

التسبيح والتكبير:

كما يفضل الإكثار من التسبيح والتكبير، وهو من الأعمال التي تزيد من الأجر وتفتح أبواب الرحمات.

التوبة والاستغفار:

يمكن للمسلم أن يستغل هذه الليلة في التوبة من الذنوب وطلب المغفرة من الله، فهي ليلة قبول الدعوات والرجوع إلى الله.

أماكن مباركة صلى فيها النبي في رحلة الإسراء:

طيبة:

كان أولها أرض ذات نخل كثير، فقال له جبريل عليه السلام: انزل فصل ههنا، فنـزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم ركب، فقال له جبريل: أتدري أين صليت؟، فقال: لا، قال: صليت بطيبة وإليها المهاجرة.

مدين:

وانطلق البراق يطوي المسافات إلى أن وصل إلى مدين بالقرب من منطقة تبوك الآن حيث شجرة سيدنا موسى التي استظل تحتها بعد أن خرج من مصر، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: انزل فصلّ فنـزل وصلى .

طور سيناء:

ثم سار البراق إلى أن وصل بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وجبريل عليه السلام إلى طور سيناء في مصر حيث كلم الله نبيه موسى تكليمًا، فقال له جبريل: انزل فصلّ، فنـزل فصلى.

الشام:

ثم ركب البراق مرة أخرى وسار به إلى أن بلغ أرضاً فبدت له قصور الشام، فقال له جبريل : انزل فصل، ففعل.

بيت لحم:

ثم ركب فانطلق البراق به إلى أن نزل إلى مكان فصلى فيه، فقال: أتدري أين صليت؟ قال: لا، قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى ابن مريم.

فضل صيام يوم الإسراء والمعراج:

يُستحب صيام يوم 27 رجب، حيث يعتبر من الأيام الفضيلة التي تعظم فيها الأعمال.

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام هذا اليوم كُتب له أجر عظيم، وفي هذا السياق، ذكرت دار الإفتاء المصرية أن صيام هذا اليوم مستحب ويعد من العبادات المندوبة.

