الزكاة ركنًا رئيسياً من أركان الإسلام الخمس، وفقا لحديث الرسول-صلي الله عليه وسلم- (بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا)، وهي فريضة على كل مسلم عاقل قادر مكلَّف.

وفي ظل ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ بداية قفزة أسعاره، وجه مصراوي سؤال إلى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه،" ما هي كيفية حساب زكاة الذهب؟..ومع ارتفاع أسعاره.. هل يتغير شرعا الحد الأدنى من نصاب الذهب للزكاة؟

وقال أمين الفتوى، خلال رده لموقع مصراوي، أن نصاب الزكاة ٨٥ جرام من الذهب عيار ٢١ أو القيمة المالية التي يمكن بها شراء هذا القدر من الذهب.

وأوضح، لمن يمتلك هذه الأموال سواء ذهب أو المال فلديه نصاب شرعي عليه يخرج عنه زكاة مال بعد مرور حول هجري من وقت امتلاكه لهذا النصاب بقدر ٢.٥٪؜ كل عام.

وأكد الدكتور علي فخر، أن هذا النصاب لا يتغير سواء ارتفع سعر الذهب أو انخفض.

