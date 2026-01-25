مصطفى حسنى: خوفنا من المخلوقات يجب أن يحول إلى توكل على الله

أكد الشيخ مصطفى حسنى، الداعية الإسلامى، أن كثيرًا من الناس قد يبالغون فى الخوف من المخلوقات الغيبية مثل الجن والحسد والعين، إلى درجة أن البعض قد يعبد هذه المخلوقات نتيجة لهذا الخوف.

وأضاف حسني خلال لقائه برنامج"دولة التلاوة": زمان من كثرة خوفهم عبدوا الجن، وربنا بيقول:" إنتو بتعبدوا مخلوق من كثرة خوفكم منه، فاكرين أنه بينفع ويضر، وأنا اللى خلقته. خليكم معايا، ولو أنتم خايفين من حاجة، خليكم معايا وأنا أحميكم".

وأوضح الداعية أن هناك طوائف كثيرة، حتى من الموحدين الذين يحبون الله، قد يضخمون الخوف من المخلوقات الغيبية، قائلًا:" نعم، قد يكون هناك بعض الأضرار من الحسد أو العين، ولكن من يتحصن بأذكار الصباح والمساء وسورة البقرة، كما أوصى النبى صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون محصنًا كأنه فى حصن قوى، لا يستطيع أى شر أن يؤذيه".

وبين أن الإنسان المتحصن بهذه الأذكار " يكون كأنه راكب دبابة، واللى قدامه نملة"، مشيرًا إلى أن حصون الله لا تُقارن بأى حصون بشرية، مؤكدًا: «نعم، نخاف، ولكن من خاف من شيء هرب إلى الله سبحانه وتعالى».

وأنهى حديثه قائلًا:" من يتحصن بالله لا يُضر، مهما كانت التحديات أو المخاوف".