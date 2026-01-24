إعلان

موعد أذان وصلاة العشاء اليوم السبت 24 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

05:57 م 24/01/2026

موعد أذان العشاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 24 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء، اليوم السبت 24 يناير، في تمام الساعة 6:46 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 24 يناير 2026 م:

الفجر 5:19 ص

الشروق 6:49 ص

الظُّهْرِ 12.07 م

العصر 3:05 م

المغرب 5:25 م

العشاء 6:46 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إني أسألك، في فجر هذا اليوم، في صلاتي ودعائي بركة تطهِّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهِب بها شري، وتكشف بها همِّي وغمِّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها دَيني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتُبيِّض بها وجهي.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت أعلم بنا منا.. فوفقنا لما تحبه لنا ويرضيك عنا.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أذان العشاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية
اقتصاد

رقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية

الأول هذا الموسم.. هدف عمر مرموش الأول في شباك ولفرهامبتون (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

الأول هذا الموسم.. هدف عمر مرموش الأول في شباك ولفرهامبتون (فيديو)
بعد إيقاف حبسه.. محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي مصير عقوبة المنشطات
رياضة محلية

بعد إيقاف حبسه.. محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي مصير عقوبة المنشطات
"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد
الموضة

"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
اقتصاد

تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام