قدم الداعية الإسلامي الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، عدة نصائح مهمة لضبط النفس وراحة القلب، خصوصا في العلاقة مع الله تعالى وعند التعامل مع الآخرين.

وحدد تمام، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، 5 أمور مهمة لضبط النفس وراحة القلب، وهي:

1- علق قلبك بالله وحده ، فعش بالله وفي الله ولله، فترى الله في كل شيء وفي كل فعل ولا ترى غيره.

2- لا تشغل بالك بالناس وبما يقولونه عنك، ولا تحاول تبرير مواقفك لمن لا يستحق ولمن ظن فيك السوء بقصد دون تثبت.

3- لا تقارن نفسك بغيرك ولا تمدن عينيك للذي عند غيرك مهما كان، فرزق الله واسع يسع الجميع ولا يظلم ربك أحدا.

4- أفضل شيء تقدمه لنفسك في دنياك وأخراك هو سلامة قلبك فتلك المنحة الكبرى والنعمة العظمى التي لا تعادلها نعمة، فجاهد نفسك فيها وسترى الخير والراحة الكبيرة.

5- ظن بالناس خيرا في علاقتهم بربهم وبنفسك التقصير فلا تتعالى على أحد مهما كان، ولكن عند تعامل الناس معك لا تثق في أي أحد حتى تتأكد منه ومن أخلاقه، فسوء الظن فطنة في هذه الحالة «خاصة في تعامل المرأة مع الرجل» فالأصل أن لا تأمن المرأة لأي رجل إلا بعد التأكد التام من أخلاقه، فتعامل المرأة مع الرجل يكون بحذر شديد حفاظا عليها.

