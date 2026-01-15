إعلان

الشيخ خالد الجندي يفسر: لماذ وصف النبي بـ" عبده" في سورة الإسراء؟

كتب : محمد قادوس

11:50 ص 15/01/2026 تعديل في 12:41 م

الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن قوله تعالى: «سبحان الذي أسرى بعبده» يحمل دلالة إيمانية عميقة تحفظ قانون العقيدة وتؤكد مقام العبودية الخالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن وصف النبي بـ«عبده» لم يأتِ للدلالة على الذل، وإنما جاء لتثبيت الأصل الإيماني بأن الرسول عبد لله مهما بلغ مقامه وعلت درجته، حتى لا تذهب الأذهان إلى غير هذا المعنى مع عظمة الحدث وجلال المقام.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"أن العبودية هي سر الرفعة، فكلما تحقق الإنسان بمقام العبودية ارتقى في مقامات القرب من الله، مشيرًا إلى أن الله لما قال «بعبده» رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العُلى، فكانت العبودية هي مفتاح التكريم والاصطفاء، مؤكداً أن كلمة «عبد» لا تُقال في القرآن إلا في مقام التشريف والرحمة والاصطفاء.

وبيّن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن لفظ «عبد» في القرآن مرتبط بأهل الكرامة والرضا الإلهي، مستشهدًا بقوله تعالى: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي»، وقوله: «نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم»، وقوله: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان»، وقوله: «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا»، وقوله: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله»، مؤكدًا أن كلمة «عبادي» لا تأتي إلا مقرونة بالرحمة والكرامة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن القرآن تتبع مقامات العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم تدرجًا بديعًا في الألفاظ، فبدأ بقوله تعالى: «أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى» فجاءت العبودية مجردة من النسب، ثم ارتقى المقام إلى الإضافة فقال: «وأنه لما قام عبدُ الله يدعوه»، ثم جاء أعلى مقام في قوله تعالى: «سبحان الذي أسرى بعبده»، وقوله: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب»، ثم ارتقى اللفظ إلى أعظم تشريف حين قال: «فأتوا بسورة من مثل ما نزلنا على عبدنا»، فنُسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بصيغة المتكلم تشريفًا وتكريمًا ورفعة في المقام.

