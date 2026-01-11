داعية يوضح سر صمت السيدة مريم ويحذر من آفات اللسان

فسر الشيخ رمضان عبد المعز الحكمة الإلهية في أمر الله للسيدة مريم بالصمت عند مواجهة قومها، مؤكدًا أن الله أراد أن يتولى الدفاع عنها بنفسه، فكان نطق الرضيع معجزة تبرئها.

وأضاف عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة" دي إم سي": أن اللجوء التام إلى الله يتبعه عطاء مدهش، قائلًا: "إذا أعطى الله أدهش".

كما استعرض حال الأنبياء مع الشدائد، مشيرًا إلى أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يشكُ لأحد رغم الجوع، وأن يعقوب عليه السلام قال: "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله".

واختتم الداعية بتحذير من آفات اللسان مثل الغيبة والنميمة وسوء الظن، داعيًا إلى التمسك بأخلاق المؤمن.

