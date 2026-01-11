إعلان

داعية يوضح سر صمت السيدة مريم ويحذر من آفات اللسان

كتب : محمد قادوس

11:09 ص 11/01/2026

الشيخ رمضان عبد المعز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فسر الشيخ رمضان عبد المعز الحكمة الإلهية في أمر الله للسيدة مريم بالصمت عند مواجهة قومها، مؤكدًا أن الله أراد أن يتولى الدفاع عنها بنفسه، فكان نطق الرضيع معجزة تبرئها.

وأضاف عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة" دي إم سي": أن اللجوء التام إلى الله يتبعه عطاء مدهش، قائلًا: "إذا أعطى الله أدهش".

كما استعرض حال الأنبياء مع الشدائد، مشيرًا إلى أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يشكُ لأحد رغم الجوع، وأن يعقوب عليه السلام قال: "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله".

واختتم الداعية بتحذير من آفات اللسان مثل الغيبة والنميمة وسوء الظن، داعيًا إلى التمسك بأخلاق المؤمن.

اقرأ أيضاً:

فاتتني صلاة المغرب فهل يجوز قضاؤها بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل مباح شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم لبس المرأة خاتم ذهب في الإصبع والإشارة به في الصلاة عند التشهّد؟.. عالمة أزهرية تجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ رمضان عبد المعز السيدة مريم آفات اللسان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
زووم

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
زووم

حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
صلاح ينافس دياز.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025
رياضة عربية وعالمية

صلاح ينافس دياز.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025
برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 11-1: هذا البرج يواجه صعوبات.. وحب ونجاح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 11-1: هذا البرج يواجه صعوبات.. وحب ونجاح لهؤلاء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران