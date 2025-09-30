ما حكم المداومة على القنوت في الفجر؟.. الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء حكم المداومة على القنوت في الفجر، رداً على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم القنوت في كل صلاة فجر؟

وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن القنوت في فريضة الفجر وغيرها من الفرائض مشروع عند النوازل باتفاق العلماء؛ وذلك من نحو ما تمر به الأمة في هذه الأيام، أما مطلق القنوت فيها، فهو من الأمور الخلافية.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: والمختار للفتوى أنه سُنة مستحبة في كل فجر وجدت نازلة أو لا، ومع ذلك فينبغي أن يترك الناس وما اعتادوا وألفوا، ما دام الأمر واسعًا، فـ"لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه"، ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الفروع الخلافية بابًا لنشر الفتن والفرقة فيما بين المسلمين.

هل القنوت في صلاة الفجر بدعة؟

ما حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته؟.. سؤال كانت دار الإفتاء المصرية تلقته وأجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة أن القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ثابتة قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. وقد أخذ بهذا الحديث المالكية والشافعية وهو المختار للفتوى.

وشددت الإفتاء على أنه لا ينبغي أن تكون مثل هذه المسائل مثارًا للخلاف والشقاق وإحداث فتنة بين المسلمين وتعكير أمر عبادتهم.

دعاء القنوت.. متى تردده والصيغة الصحيحة له

وكان الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح حكم دعاء القنوت والصيغة الصحيحة للدعاء وآراء الفقهاء الأربعة فيه، قائلًا في مقطع فيديو سابق، إن العلماء اختلفوا على مواعيد القنوت، لكنهم اتفقوا أنه مستحب، لافتا إلى أن السادة الأحناف يرون وجوب القنوت في الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره، إلا في النوازل، أما المالكية فيرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر، ويستحب أن يكون قبل الركوع.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشافعية يرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، ولا قنوت في الوتر إلا فى النصف الأخير من شهر رمضان، أما مذهب الحنابلة فإنهم يقولون إن القنوت في الوتر، ولا يقنت في غيره إلا في النوازل، ويكون بعد الركوع.

وأوضح عبدالسميع أن صيغة دعاء القنوت المعروفة عن النبي وأغلب المذاهب، هى: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».

