موعد أذان وصلاة العشاء اليوم الجمعة 26 سبتمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة، الموافق 26 سبتمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء اليوم الجمعة 26 سبتمبر في تمام الساعة 8.04 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 26 سبتمبر:

الفجر ٥:١٩ ص

الظُّهْرِ ١٢:٤٧ م

العصر ٤:١٢ م

المغرب ٦:٤٧ م

العشاء ٨:٠٤ م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

يا مَنْ أَظهرَ الجَميلَ، وَسَتَرَ القَبيحَ، يا مَنْ لا يُؤاخِذُ بالجريرةِ، وَلا يَهتكُ السِّترَ، يا عَظيمَ العَفو، يا حَسَنَ التَّجاوُزِ، يا واسِعَ المَغفِرةِ، يا باسِطَ اليَدَيْنِ بالرَّحمةِ، يا صاحِبَ كُلِّ نَجوى، يا مُنتهى كُلِّ شَكوى، يا كَريمَ الصَّفْحِ، يا عَظيمَ المَنِّ، يا مُبتَدِئَ النِّعَمِ قَبلَ استحقاقِها، يا رَبَّنا، ويا سَيِّدَنا، ويا مَولانا، ويا غايةَ رَغْبتِنا، نسألُكَ يا اللهُ أَنْ تَسترَنا فوقَ الأرضِ، وتحتَ الأرضِ، ويَومَ العَرضِ عليك، وتُصلِحَ أَحوالَنا، وتَجعَلَها بالعافيةِ في الدَّارين. آمِينَ.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوباً سليمة، ونفوساً مطمئنة.

اللهم احشرنا تحت لواء نبينا يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، اللهم ثبت قلوبنا على توحيدك وحبك وحب نبيك واجعلنا من الراشدين.