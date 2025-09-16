إعلان

ما حكم طلب الطلاق للضرر النفسي لزواج الزوج بثانية؟.. أمين الفتوى يجيب

03:47 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الشيخ علي فخر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة تريد طلب الطلاق بسبب زواج زوجها بثانية؟

وقال أمين الفتوى، أن مجرد زواج الرجل من زوجة ثانية لا يعد خيانة للزوجة الأولى، لأنه زواج شرعي أذن به الشرع، بخلاف الوقوع في الفاحشة التي تُعد خيانة حقيقية وتبرر للزوجة طلب الطلاق.

وأضاف فخر، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق إذا ترتب على الزواج الثاني أذى نفسي بالغ لا تستطيع احتماله، لكن النصيحة الشرعية هي محاولة الحفاظ على كيان الأسرة وعدم هدمها لمجرد الغيرة أو الرفض النفسي، مشيرًا إلى أن الطلاق قد يضر باستقرارها وحياة أبنائها.

وأكد أن على الزوج الالتزام بالعدل بين الزوجتين في النفقة والمبيت والكسوة وسائر الحقوق الشرعية، لأن الميل القلبي لا يُحاسب عليه الإنسان، أما الحقوق المادية والمعيشية فهي واجبة، ومن الظلم أن يبقى الزوج زوجتين دون قدرة على تحقيق العدل.

كما شدد على أن الرجل الذي يقرر الزواج بأخرى يتحمل مسؤولية نفسية كبيرة في استرضاء زوجته الأولى وإثبات أنه ما زال يحبها ويريد استمرار الحياة معها، ولا يجوز له أن يلومها على شعورها بالضيق أو الأذى النفسي.

ووجّه نصيحة للزوجات بضرورة الموازنة بين مشاعر الأمومة ومشاعر الزوجية، وعدم إهمال الزوج بعد الإنجاب، لأن إهمال العلاقة الزوجية قد يدفع الزوج إلى البحث عن بديل، مما يفتح باب المشكلات الأسرية.

وقال إن الحل الأمثل هو التعاون بين الطرفين على إعادة التوازن للأسرة، وأن يبذل كل من الزوج والزوجة جهده للحفاظ على بيت الزوجية، مع الدعاء بأن يصلح الله الأحوال ويؤلف بين القلوب.

اقرأ ايضًا

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة

أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ علي فخر طلب الطلاق زواج الزوج بثانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة