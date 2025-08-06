كتب - علي شبل:

بعد إصابة الطالبة سمية الكتامي، صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتائج الثانوية العامة، ووالدها في حادث سير، ضجت التعليقات فور انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للطالبة واتهام الحسد والعين بالتسبب في وقوع الحادث بعد نجاحها بتفوق في الثانوية العامة.

ويعد القرآن الكريم والسنة النبوية أفضل وقاية وعلاج للإصابة بالعين والحسد بطريقة شاملة، من خلال توجيهات روحية، وقائية، وعلاجية تعتمد على الإيمان بالله والتوكل عليه.. وفيما يلي تفصيل لكيفية معالجة هذه القضية في القرآن والسنة:

1. في القرآن الكريم:

- الإيمان والتوكل:

يؤكد القرآن الكريم على أهمية التوكل على الله واليقين بأن لا ضرر إلا بإذن الله، كما في قوله تعالى في سورة التغابن: "مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ"، وعد العلماء أنه بقوله تعالى تتعزز الثقة بأن الله هو الحافظ من كل شر.

- الإقرار بوجود العين والحسد:

القرآن الكريم أشار إلى وجود الحسد والعين كحقيقة، كما في سورة الفلق: "وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ".. فهذه الآية تؤكد أن الحسد قد يسبب ضررًا إذا لم يُتحصّن المؤمن منه باللجوء إلى الله.

- التحصين والوقاية:

يرشد القرآن الكريم إلى طلب الحماية من الله من خلال قراءة المعوذتين (سورة الفلق وسورة الناس)، حيث يُطلب فيهما العوذ بالله من شر الحسد والنفوس الشريرة. كما أن سورة الإخلاص وآية الكرسي (البقرة: 255) تُستخدم كوسائل للتحصين والعلاج من العين والحسد.

2. في السنة النبوية:

- تأكيد وجود العين:

أقرّ الرسول صلى الله عليه وسلم بوجود العين كحقيقة، فقال: "العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين" (رواه مسلم). وهو حديث يدل على أن العين قد تؤثر إذا لم يتحصّن الإنسان.

- وسائل الوقاية:

- الدعاء والأذكار: وجّه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحصين بالأذكار اليومية، مثل أذكار الصباح والمساء، وقراءة المعوذتين ثلاث مرات يوميًا، وقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم.

- دعاء التحصين من الحسد:

من الأدعية المأثورة: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" (رواه مسلم). كما كان النبي يعوّذ الحسن والحسين بقوله: "أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة" (رواه البخاري).

- عدم التباهي:

نصح النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب التباهي بالنعم لأنه قد يثير الحسد، وأوصى بقول "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله" عند رؤية نعمة.

- العلاج بعد الإصابة:

- الرقية الشرعية:

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية بآيات القرآن، مثل قراءة سورة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين، وآيات السحر في سورة البقرة (2:102) والأعراف (7:117-119). كما كان يرقي نفسه وأصحابه.

- الصدقة والدعاء: تعد الصدقة مما يطفئ غضب الله وتدفع البلاء، وقد أوصى النبي بإخفاء النعم والتصدق لدفع شر الحسد.

3. النصائح العملية:

- الإيمان القوي: التوكل على الله والثقة بأنه لا يضر إلا ما كتب الله يقوي النفس ضد الخوف من العين.

- المحافظة على الأذكار: الالتزام بالأذكار اليومية يُعدّ وقاية قوية.

- تجنب إثارة الحسد: عدم التباهي بالنعم أمام الآخرين.

- الرقية الشرعية: استخدام الرقية من القرآن والسنة عند الشعور بأعراض العين (مثل التعب أو الكسل غير المبرر).

ويمكن تلخيص طريقة الوقاية والعلاج من العين والحسد، في النقاط التالية:

- الرقية الشرعية تكون بقراءة يقرأ فيها أول خمس آيات من سورة البقرة وهى قوله تعالى: (﷽ الم ﴿1﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿2﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿3﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿4﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿5).

- كذلك تقرأ آية الكرسى (الله لا إله إلا هو الحي القيوم (253) لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم).

- تقرأ سور الفاتحة والإخلاص والمعوذتين:

(بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧).

(قُلْ هوَ ٱللَّهُ أَحَدُۢ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤)

(قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥)

(قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ٣ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ٤ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦).

ومن أفضل ما يقال من دعاء فى الرقية:

"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء".

"أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة"

"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"

وشدد العلماء على أهمية الدعاء في كل وقت، والمداومة على الأذكار الواردة.

اقرأ أيضًا:

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب

هل صلاة النوافل على كرسي لها نصف الثواب؟.. امين الفتوى يوضح (فيديو)