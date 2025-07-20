الشيخ أحمد خليل: البركة في السعي لا في التواكل

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن كثيرًا من الناس يظنون أن الرزق سيأتيهم وهم جالسون دون حركة، وينسون أن البركة ليست في القعود، وإنما في السعي والاجتهاد.

وأضاف الشيخ خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: "ما طُرِقَ بابُ الرِّزقِ إلا بِمِفتاحِ السَّعي، فالله أمرنا بالحركة والعمل، لا بالكسل والتواكل".

وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَأن يَحتَطِبَ أحدُكم حُزمةً على ظهرِه، خيرٌ له من أن يسألَ أحدًا فيعطيه أو يمنعَه"، موضحًا أن في هذا الحديث دعوة صريحة إلى العمل والكسب من عرق الجبين، بدلاً من مد اليد للناس.

واستشهد بقول الله تعالى: "فامشوا في مناكبِها وكلوا من رزقهِ وإليه النشور"، مؤكدًا أن السعي في طلب الرزق من العبادات التي يؤجر عليها الإنسان، ما دام يكسب من الحلال ويطعم نفسه وأهله من تعب يده.

وتابع: "الإسلام دين يحث على الإتقان والعمل، والسعي في طلب الرزق شرف وعبادة، وما كتب لك من رزق لن يخطئك، لكن عليك أن تتحرك وتسعى، فالسماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة.

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