داعية إسلامي يوضح أسرار الصلاة المشيشية

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن الصلاة المشيشية للإمام عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه، من أعظم الصلوات على حضرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما تحمله من معانٍ عالية في التوسل، والتأدب مع الحضرة الإلهية، والاتصال بسيد الخلق.

وأضاف الطلحي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من جواهر هذه الصلاة المباركة قول الإمام: "واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك." موضحًا أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الأقوم إلى الله، وأن من حملته العناية الربانية على هذا السبيل قطع المسافات في وقت وجيز لا تدركه الأعمار.

وبيّن الداعية أن كلمة "حضرة" تعني الحضور القلبي مع الرب، الحضور في العبادة، في الذكر، في الصلاة، وهو مقام الخشوع والخضوع لله جل جلاله، مضيفًا: "إذا قال العبد: حضرة الله أو حضرة الحبيب الأعظم، فهو يصف حضور القلب بين يدي الله وبين يدي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم".

وتابع: قوله واقذف بي على الباطل فأدمغه معناه أن العبد يتوسل أن يكون في خدمة الحق، فيكون أداة في يد الله لدمغ الباطل وإظهاره زاهقا، كما قال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.

وأردف: الصلاة على حضرة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مقامها عظيم، ولكل إنسان فيها نصيبه بحسب علمه وفهمه ومعرفته، فصلوا عليه وسلموا تسليما، وألحوا في الدعاء أن يجعلنا الله من أهل الحضور والخشوع في جناب حضرته سبحانه، وفي محبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

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