كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مسألة قضاء الصلوات الفائتة تعتمد على عدد الفروض الفائتة، موضحًا أن هناك فرقًا بين من عليه صلوات قليلة كفرض أو اثنين، وبين من عليه صلوات كثيرة تمتد لأيام أو شهور.

وأضاف عبد السلام، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة" الناس": لو الصلوات الفائتة قليلة، الأفضل ترتيبها، يعني تقضي الظهر قبل العصر، والعصر قبل المغرب، لكن لو دخل وقت العشاء مثلًا، تصلي العشاء وبعدها تقضي الصلوات الفائتة، والفتوى المعتمدة إن الترتيب سنة وليس واجبًا.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه من الجائز أن يصلي الشخص المغرب في المسجد، ثم يقضي العصر بعده مباشرة دون حرج، ولا يحتاج لإعادة المغرب مرة أخرى.

وأوضح أنه يمكن للمأموم أن ينوي العصر خلف إمام يصلي المغرب، قائلاً: مش لازم نية الإمام والمأموم تكون متطابقة، يجوز إنك تصلي وراء الإمام بنية صلاة مختلفة طالما الركعات متوافقة، وبعد ما الإمام يسلّم، تكمل صلاتك عادي.

وتابع: الدين فيه سَعة، وما دام في اجتهاد فقهي معتبر، فالترتيب مستحب وليس إلزاميًا، وربنا يعيننا جميعًا على أداء الصلوات في وقتها وعلى قضاء ما فاتنا منها.

اقرأ أيضا:

يراودني التفكير في امرأة أفتقدها ووساوس حول العقيدة عند الصلاة.. ماذا أفعل؟.. والبحوث الإسلامية يجيب

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب