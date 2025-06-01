أمين الفتوى: تصوير العلاقة في النَّظَر بين المحارم يناقض الفطرة السليمة

كتب - علي شبل:

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من تصوير العلاقة في النَّظَر بين المحارم -خاصة الابن والأم- قائلًا إن تصوير تلك العلاقة على أنَّها قائمة دائمًا على الشَّكِّ والرِّيبَة لا يَصْدُر إلَّا مِن ذي هَوَى، فالفِطْرة السليمة التي أغلب المصريين عليها تَأبَى هذا الـمَنْحَى في مثل هذه الأمور.

وقال ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: هَبَّ أنَّ هناك تجاوزًا في حوادث فردية... فالحل لا يكون بالمنع المطلق أو التقييد المريب، بل يكون في النُّصْح والإرشاد والتقويم الذي يناسب كل حالة.

وأضاف أمين الفتوى: العقل الراشد يبحث دائمًا عن سبب مثل الحوادث التي نسمع بها والتي تُناقِض هذه الفِطْرة المصرية، والتي أراها -في أغلب ظني- ناشئة عن إدمان الصور والفيديوهات "غير الأخلاقية"، والتي حرمة مُشاهدتها مِن الأمور التي لا تحتاج لإقامة الأدلة الكثيرة، فشؤمها يؤدي إلى قساوةِ القَلب وغَفْلة النَّفْس وانتكاس هذه الفِطْرة.

وختم ربيع، مؤكدًا أن التَّديُّن المصري بخير ولا حاجة للمزايدة عليه.

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