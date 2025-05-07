الجندي: "عظمة القرآن إنه بيجاوب على المفيد فقط".. والفضول الزائد في الغيبيات قد يؤدي للإلحاد

كتب- علي شبل:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم يجيب عن الأسئلة، التي فيها نفع وفائدة للإنسان، مؤكدًا أن هذا من إعجاز القرآن في توجيه العقل نحو ما ينفعه فقط، دون الدخول في تفاصيل قد تضر أو تشتت.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "ربنا بيقول (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبدَ لكم تسُؤكم)، يعني مش كل سؤال لازم نعرف له إجابة، خصوصًا لو مافيهوش فايدة حقيقية، وعلشان كده القرآن سكت عن أسماء ناس كتير في القصص، زي اللي قالوا كلام في قصة سيدنا يوسف، أو باقي المساجين اللي كانوا معاه في السجن، ما ذكرش عنهم شيء، لأنه مش هيفيدنا".

وتابع: "فيه آية عظيمة جدًا بتقول: (ولا تقف ما ليس لك به علم)، يعني ما تتبعش حاجة مالهاش علم ولا فائدة، وساعات الناس تدخل في أسئلة عن ذات الله أو عن كيفية العرش، والعقل البشري مش هيقدر يدرك ده، ولو زاد الفضول في الغيبيات عن حده ممكن يوصل البعض للإلحاد".

وأوضح الجندي أن القرآن تعامل مع أسئلة العرب في زمن النبي ﷺ حسب مستواهم المعرفي، وضرب مثالًا بذلك: "لما سألوا عن حركة الهلال، ما دخلهمش في شرح علمي عن محاور الضوء والكواكب، لأنه ماكانش ينفع في وقتهم، رد عليهم القرآن بكل بساطة وقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني خليك في اللي هينفعك".

وتابع: "القرآن عارف إيه اللي هينفعك وإيه اللي مالوش لازمة، عظَمة القرآن إنه بيجاوبك على المفيد، وبيسكت عن اللي مفيش منه نفع".

اقرأ أيضًا:

قلت لزوجتي أنت طالق ولم أكن أقصد الطلاق فهل يقع؟.. عالم أزهري يجيب

الإفتاء توضح حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم: هل يجب عليه إعادة الصلاة؟