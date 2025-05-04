داعية يوجه رسالة للمكروبين: "اتق الله ليجعل لك من كل ضيق مخرجا"

كتب-محمد قادوس:

وجه الشيخ رمضان عبد المعز، رسالة إلى كل شاكي أو مكروب أو محزون ومهموم، وقال: "يا شاكي هم الحياة وضيقها، أبشر بربك قد أبان المنهج، من يتق الرحمن جل جلاله، يجعل له من كل ضيق مخرجا".

وأضاف عبد المعز خلال برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يذاع على قناة "dmc": الأمر بسيط وليس لوغاريتمات وليست صعبة، والله في كتابه قالها بأسلوب وطريقة يفهما الجميع، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وأوضح الداعية: يأتي الرزق من أي مكان طالما الله أذن بذلك، ولا تسأل نفسك من أين يأتي الرزق وأن السماء لن تمطر ذهب ولا فضة، ولكن في الحقيقة الله قال ذلك، والله يقول للشيء كن فيكون، سبحان الله القادر.

وقال: لا يوجد شيء صعب أو يمكنه الوقوف أمام الله، الله عندما يأذن فالأمر يحدث، فملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب.

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