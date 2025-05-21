فيديو- داعية تحذر من هذا الدعاء في يوم عرفة: قد يرده الله عليك

كتب- علي شبل:

حذرت الدكتورة نيفين مختار، الواعظة بوزارة الأوقاف، من الدعاء على أحد بسوء في يوم عرفة حتى لو كان من يدعو مظلوما، مؤكدة أن يوم عرفة هو يوم تنقية القلوب والتسامح والغفران.

وروت الداعية الإسلامية تجربة شخصية لها في الحج، وقالت خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الحج يُعلم الإنسان الصفح والرحمة، وكنت أريد الدعاء على شخص ظلمني وعندما وقفت رُبط لساني ولم أستطع الدعاء.

وأضافت: الله سبحانه وتعالى أراد أن يُعلمني درسًا في الصفح، فتذكرت أن هناك ملكاً يقول لي ولكِ بالمثل، فلم أستطع النطق بأي دعاء ضد ذلك الشخص.

وأكدت الداعية نيفين مختار أن السكينة والطمأنينة التي نزلت على قلبها بعد هذا الدعاء كانت هبة إلهية لا توصف، قائلة: "الفرح اللي حسيت بيه بعد ما مشيت من عرفة، كان كأن حمل كبير اتشال من على كتفي".

واختتمت حديثها بنصيحة للحجاج قائلة: في يوم عرفة، الدعاء على الظالم قد يرتد على الداعي، لأن الملَك يرد ويقول: ولك مثلها.. فادعوا للناس بالخير، لتنالوا الخير.. ولو عايز تدعي لنفسك بدعوة حلوة، ادعيها لحد غيرك.

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