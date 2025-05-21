إعلان

فيديو- داعية تحذر من هذا الدعاء في يوم عرفة: قد يرده الله عليك

01:46 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتورة نيفين مختار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علي شبل:

حذرت الدكتورة نيفين مختار، الواعظة بوزارة الأوقاف، من الدعاء على أحد بسوء في يوم عرفة حتى لو كان من يدعو مظلوما، مؤكدة أن يوم عرفة هو يوم تنقية القلوب والتسامح والغفران.

وروت الداعية الإسلامية تجربة شخصية لها في الحج، وقالت خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الحج يُعلم الإنسان الصفح والرحمة، وكنت أريد الدعاء على شخص ظلمني وعندما وقفت رُبط لساني ولم أستطع الدعاء.

وأضافت: الله سبحانه وتعالى أراد أن يُعلمني درسًا في الصفح، فتذكرت أن هناك ملكاً يقول لي ولكِ بالمثل، فلم أستطع النطق بأي دعاء ضد ذلك الشخص.

وأكدت الداعية نيفين مختار أن السكينة والطمأنينة التي نزلت على قلبها بعد هذا الدعاء كانت هبة إلهية لا توصف، قائلة: "الفرح اللي حسيت بيه بعد ما مشيت من عرفة، كان كأن حمل كبير اتشال من على كتفي".

واختتمت حديثها بنصيحة للحجاج قائلة: في يوم عرفة، الدعاء على الظالم قد يرتد على الداعي، لأن الملَك يرد ويقول: ولك مثلها.. فادعوا للناس بالخير، لتنالوا الخير.. ولو عايز تدعي لنفسك بدعوة حلوة، ادعيها لحد غيرك.

اقرأ أيضًا:

بعد زنا رجل بابنة زوجته.. هل يجوز شرعًا الزواج بابنة الزوجة بعد الطلاق؟

هل يجوز لمن مات أن يؤدي له أقاربه الصلوات التي تركها؟.. داعية يوضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتورة نيفين مختار الدعاء في يوم عرفة يوم عرفة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بينهم ممثلون عن مصر.. إطلاق نار إسرائيلي يستهدف وفدًا دبلوماسيًا خلال زيارة لمخيم جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد