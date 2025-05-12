حكم التعويض عن القتل الخطأ في حوادث السيارات والقطارات؟..علي جمعة يوضح

كتب-محمد قادوس:

تلقت بوابه دار الافتاء المصرية، سؤال يقول،" هل التعويض الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات جائزٌ شرعًا؟

أجاب على ذلك فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، قائلًا أن التعويض الناتج عن المسؤول عنه هو في حكم الدّية التي شرع الله تعالى دفعها لأهل القتيل؛ حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريما لابن آدم؛ فهو حقٌ ثابتٌ لأهل القتيل: إن شاؤوا قبلوه كلّه أو بعضَه أو عفَوا عنه.

وأضاف جمعة عبر بوابه دار الإفتاء الرسمية: أن كلُّ ذلك الأمور جائزٌه ولا حرج فيها، لو أخذوا فحسنٌ، ولو عَفَوا فأحسن؛ مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة البقرة" وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُم".

وبقول الله-تعالى- في سورة النساء" وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا".

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