ما حكم الشرع فى التوسل بالأنبياء والصالحين لتلبية الدعاء؟.. يسرى جبر يجيب

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان في الشدة عليه أن يذهب لأهل الفضل ويطلب منهم أن يشفعوا له عند مولاهم، مثلما فعل الأعرابي، الذي كان من الممكن أن يدعو الله ويقول له يا رب نحن في شدة، لكنه ذهب إلى النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- لأنه هو الشافع المشفع، وهو الذي تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم.

وأضاف يسري جبر خلال تقديمه برنامج "اعرف نبيك" المذاع عبر قناة" الناس": أن الذهاب للنبي- صلى الله عليه وسلم- والذهاب إلى الصالحين ليس شركًا كما يدعي الجهلة، لكن الإنسان يذهب لأهل الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان العادي قد لايكون لديه وجاهة عند الله سبحانه وتعالى بسبب الغفلات والمعاصي.

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