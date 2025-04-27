رمضان عبد المعز: الجنة عطاء ومنحة من الله وليست استحقاقًا

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله يملك كل شيء، فهو مالك الدنيا والآخرة، مستشهدًا بقوله تعالى:" قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

وأكد الداعية الإسلامي أن الله يدخل من يشاء في رحمته، وأنه لا يسأل عن من دخل الجنة أو النار، فكل ذلك فضل ومنحة من الله سبحانه وتعالى.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج" لعلهم يفقهون" والمذاع عبر فضائية "dmc": أن سورة النبأ ذكرت في نهايتها نعيم المتقين، مشيرًا إلى أن الجنة عطاء ومنحة من الله وليست استحقاقًا.

وأوضح الداعية، أن فضل الله عظيم، وأنه لولا عفوه لما دخل أحد الجنة، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة فاطر:" وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍۢ"، وبقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: "لن يدخل أحد الجنة بعمله".

وأوضح أن معنى قول الله-تعالى-" وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى" أن عواقب الأمور وبدايتها بيد الله، مشيرًا إلى أن الطمأنينة تأتي من معرفة أن المصير إلى الله.

، وستشهد الداعية بقول الله-تعالى-في سورة الفجر" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً"، مؤكدًا أن الإنسان يذهب إلى الكريم الرحمن الرحيم الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا.

اقرأ ايضًا

سيدة تطلب الفتوى: أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي؟.. وأمين الفتوى ينصح

رمضان عبد المعز يوضح سر السعادة الدنيا والآخرة

حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. المفتي يوضح