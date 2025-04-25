لجنة الفتوى بالدار توضح كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته

كتب- محمد قادوس:

تلقت لجنة الفتوي بدار الإفتاء المصرية سائل يقول: "ما هي كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته؟ فأنا لم أصلّ الجمعة مع الجماعة في المسجد لعذرٍ لأني كنت مريضًا، فهل أصليها ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟

وأجابت لجنة الفتوى بالدار الإفتاء، إن من فاتته صلاة الجمعة لعذر من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها وذلك بصلاتها ظهرًا أربع كعات اتفاقًا.

وأضاف لجنة الفتوى بالدار عبر بوابتها الرئيسيه: أن جمهور الفقهاء قد قرر أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وأنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا.

وأكدت الإفتاء أن قضاء الجمعة يجب أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع، هكذا قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف".

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