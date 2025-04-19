الشيخ إبراهيم حلس يوضح كيفية التواصل مع الجيران بإحسان

كتب- محمد قادوس:

أوضح الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف، كيفية التواصل مع الجيران بإحسان وطريقة التعامل مع إزعاجهم، مؤكدًا أن الإسلام قال تحسن إلى من أساء إليك وهذا خلق راق وعال جدًا.

وأضاف حلس، خلال استضافته ببرنامج" صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة" الأولى المصرية": أن هناك مقولة تقول اتقي شر من أحسنت إليه، فكيف نتقي شر من أحسنّا إليه وكيف نتقي هذا الشر، حيث إن فيه مفهومًا جديدًا كيف نتقي هو يأمرنا أن نتقي من شر من أحسنت إليه كيف نتقي هذا الشر بزيادة الإحسان إليه بمعنى من حُسن الجوار تحمل الأذى وبطريقة أو بأخرى نصبر عليه ونفهمه أن هذا يؤذي، لأن بعض الناس يظن هو يفعل معي ذلك أرد عليه الإساءة بالإساءة.

وأوضح: "أنه لا يجب أن يكون الإنسان إمّعة فهكذا أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم وبهذه الطريقة يفهم الجار"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الصالحين كان يتحمل أذى جيرانه إلى أن مات ولا يبوح له بهذا الأمر، لأن هذا التحمل عليه ثواب.

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