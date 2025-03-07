علي جمعة يعلق على فيديو منتشر لرجل أعمال يصلي بسرعة.. هل تقبل صلاته؟

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن حكم أداء الصلوات بسرعة، وهل تقبل أم يجب عليه إعادتها.

وخلال برنامجه "نور الدين والدنيا"، توجهت فتاة صغيرة من حضور البرنامج بسؤال عن حكم الصلاة بسرعة، مشيرة إلى فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجل أعمال يصلي بسرعة، وسألت: "هل تقبل الصلاة إذا كانت بهذه الطريقة؟"

في رده على الفتاة، نصح جمعة بأنه يجب علينا أن نحسن الظن بالشخص الذي يصلي، لأن المهم أنه يؤدي الصلاة، لافتا إلى حديث نبوي شريف عندما دخل رجل إلى المسجد ليصلي، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أمره بإعادة الصلاة لأنه لم يقم بها بشكل صحيح. فكرر الرجل الصلاة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركع ويسجد حتى يطمئن في كل حركة. وقال النبي: "إذا أتيتَ إلى الصلاةِ فأسبغْ الوضوءَ، ثم اسْتقبلِ القبلةَ فكبِّرْ، ثم اقرأْ ما تيسرَ من القرآنِ، ثم اركعْ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تستوي قائمًا، ثم اسجدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفعْ حتى تستوي قائمًا، ثم افعل ذلك في صلاتِك كلِّها."

وأوضح فضيلة المفتي الأسبق أن هذا الحديث يُعرف بين العلماء بحديث "المسيء إلى صلاته"، حيث أخذ الفقهاء من الحديث أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وكذلك يعتبر صلاة تحية المسجد جزءًا من آداب الدخول إلى المسجد.

وتابع قائلاً: "من يهاجم هذا الشخص الذي يصلي بسرعة في الفيديو يجب أن يتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مُعلّمًا لا مُهاجمًا، لذا من الأفضل أن نحسن الظن بمن يحافظ على صلاته، حتى لو كانت في شكل سريع".

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