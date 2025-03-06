للتعامل مع المصحف.. 13 أدبًا تعظِّم كتاب الله يكشف عنها الأزهر للفتوى

كتب- علي شبل:

للتعامل الصحيح مع المصحف الشريف.. كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عن آداب التعامل مع كتاب الله الكريم وتعظيمه وتنزيهه.

وحدد الأزهر للفتوى 13 أدبًا تعظِّم كتاب الله سبحانه.. رصدها في النقاط التالية:

▪️لا تضع فوق المُصحف شيئًا.

▪️لا تمد رجليك في مقابله أو بجواره.

▪️لا تحتفظ بأوراق أو أموال بداخله.

▪️لا تضعه على الأرض مباشرة.

▪️لا تجعل منه متكأ.

▪️لا تصحبه معك إلى الخلاء.

▪️لا تكتب فيه مدونات شخصية.

▪️حافظ عليه بالتغليف ولصق ما قطع منه.

▪️احفظه بعيدًا عن الأطفال الصغار.

▪️احفظه في مكانٍ يليق به بعيدًا عن الغبار والأتربة.

▪️أكرم ورقاته إذا كانت متناثرة.

▪️إذا انتهيت من القراءة، أغلقه ولا تدعه مفتوحًا.

▪️اجعل لك وردًا من قراءته، وفهمه، وتدبر معانيه، واحفظه في صدرك، وتخلق بأخلاقه، واجعله حصنًا لك من نزغات الشياطين، واعلم أنه شفاء للعلل ورحمة تجلب الظلل، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس: 57،58]

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