المفتي السابق يوضح المستحبات في الصيام

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن هناك أعمالًا يستحب للصائم أن يحرص عليها خلال صيامه، لما لها من فضل كبير وثواب عظيم.

وأضاف علام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة" الناس": أن أول هذه الأمور هو السحور، مستدلًا بقول النبي ﷺ: "تسحروا فإن في السحور بركة"، مشيرا إلى أن تأخير السحور مستحب، وفقًا لما رُوي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "تسحرنا مع النبي ﷺ ثم قام إلى الصلاة"، وعندما سُئل عن الفارق الزمني بين السحور والصلاة، قال: "قدر خمسين آية".

وأوضح المفتي السابق، أن تعجيل الفطر من السنن المستحبة، لقوله ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، مشددا على أهمية الدعاء أثناء الصيام وعند الفطر، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر".

وبيّن علام أن من السنة الإفطار على رُطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فماء، استنادًا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "كان رسول الله ﷺ يفطر على رُطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رُطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات فحسوات من ماء".

وشدد على ضرورة الكف عن كل ما يتنافى مع آداب الصيام، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".