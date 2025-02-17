هبة عوف توضح حكم صيام الحامل في رمضان

كتب- محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية راعت ظروف المرأة الحامل وأحكام الصيام الخاصة بها، حيث أجازت لها الفطر في رمضان إذا خافت على نفسها أو على جنينها من أي ضرر.

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: أن الفقهاء فرقوا في حكم القضاء والكفارة بحسب سبب الفطر، فإذا أفطرت الحامل خوفًا على نفسها فقط، وجب عليها القضاء دون فدية، أما إذا كان الفطر خوفًا على الجنين فقط، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب القضاء فقط، بينما رأى آخرون وجوب القضاء مع دفع فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.

وشددت الدكتورة هبة على أهمية استشارة الأطباء لمعرفة تأثير الصيام على صحة الحامل والجنين، مؤكدة أن الإسلام دين يسر، وقد قال الله تعالى: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (البقرة: 184)، مما يدل على أن التخفيف هو أحد مقاصد الشريعة للحفاظ على صحة الإنسان.