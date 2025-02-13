هل ينزل الله إلى السماء الدنيا فى ليلة النصف من شعبان؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على عظمة فضل ليلة النصف من شعبان، مشيرًا إلى أنها من أعظم الليالي وأرجى الليالي في السنة.

وقال أمين الفتوى، إن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على قيام ليلتها وصيام نهارها، موضحًا أن هذه الليلة لها شأن عظيم في الإسلام، حيث يُستحب فيها الإكثار من العبادة والدعاء.

وأضاف عبد العظيم خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هذه الليلة بلغ من فضيلتها أن العلماء خصوها بالتأليف، كما قام العديد من العلماء بتصنيف كتب خاصة في فضائل ليلة النصف من شعبان، ومن بينهم الشيخ السحيمي الشافعي الأزهرى الذي ألف كتابًا في فضائل هذه الليلة، والذي نُشر مع مجلة الأزهر الشريف هذا الشهر، موضحا أن المسلمين ينبغي لهم أن يقتنوا هذه المؤلفات ويستفيدوا منها في تعزيز عبادتهم في هذه الليلة المباركة.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الليالي على بعض، وليلة النصف من شعبان هي من تلك الليالي التي يستجاب فيها الدعاء، حيث يُنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزول رحمة ويغفر لجميع خلقه إلا لمن كان مشركًا أو مشاحنًا، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في هذه الليلة يُغفر للعدد الأكبر من الناس، حتى أن الله يغفر أكثر من عدد شعر غنم قبيلة "كلب" الشهيرة بكثرة الغنم.