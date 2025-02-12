إعلان

بالفيديو| نصيحة أمين الفتوى للتعامل مع الأشخاص المؤذية: تحويل العلاقة

03:00 م الأربعاء 12 فبراير 2025

الدكتور محمد وسام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علي شبل:

وجه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عدة نصائح في العلاقات الاجتماعية، وكيف يتعامل الإنسان مع الأشخاص المؤذية، ورد على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم مقاطعة زميل العمل المؤذي؟

وفي رده، يقول وسام: "إن هناك فرقا بين القطيعة والاقتصار، ونحن لا ندعو للانخراط في العلاقات المرهقة، أحيانًا يكون هناك علاقات مرهقة عندما يندمج الإنسان فيها ويزداد التعلق والتشابك".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس" عبر فضائية الناس: "ممكن العلاقة تتحول من علاقة شديدة الوصل إلى علاقة محترمة ومؤدبة، بحيث يتم الرجوع خطوتين للوراء دون حدوث القطيعة، مستشهدًا بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "أحبب حبيبك هونًا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يومًا ما".

اقرأ أيضًا:

يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)

هل امتناع الزوجة عن إعطاء الزوج حقه الشرعي يبيح له اغتصابها؟.. علي جمعة يرد

فيديو- علي جمعة يوضح حكم إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور محمد وسام التعامل مع الأشخاص المؤذية دار الافتاء المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة
شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب
الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا