بالفيديو| نصيحة أمين الفتوى للتعامل مع الأشخاص المؤذية: تحويل العلاقة

كتب- علي شبل:

وجه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عدة نصائح في العلاقات الاجتماعية، وكيف يتعامل الإنسان مع الأشخاص المؤذية، ورد على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم مقاطعة زميل العمل المؤذي؟

وفي رده، يقول وسام: "إن هناك فرقا بين القطيعة والاقتصار، ونحن لا ندعو للانخراط في العلاقات المرهقة، أحيانًا يكون هناك علاقات مرهقة عندما يندمج الإنسان فيها ويزداد التعلق والتشابك".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس" عبر فضائية الناس: "ممكن العلاقة تتحول من علاقة شديدة الوصل إلى علاقة محترمة ومؤدبة، بحيث يتم الرجوع خطوتين للوراء دون حدوث القطيعة، مستشهدًا بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "أحبب حبيبك هونًا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يومًا ما".

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