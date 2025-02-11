عالم بالأوقاف للشباب: استغلوا رمضان فى العبادة ومجالس الذكر

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، إن شهر رمضان هو شهر يجمع الناس على مختلف الأصعدة، فهو يجمعنا في المساجد للصلاة والتراويح، وفي البيوت للعبادة والتراحم، وأيضًا على القنوات الفضائية التي تساهم في تعزيز الروحانيات.

وأضاف الأبدي خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن كلمة "رمضان" تحمل في طياتها معاني الوحدة والصحبة الصالحة، حيث يسعى المسلمون في هذا الشهر إلى الالتقاء بمن يرفعونهم إلى مراتب أعلى في التقوى والعبادة.

وأشار إلى قصة مريدٍ كان يشكو من عدم قدرته على التقوى، ليجيب عليه شيخه قائلاً: "يا بني إذا كنت على التقوى لا تقوى فصاحب من يقوى"، موضحًا أن الصحبة الصالحة لها دور كبير في رفع همم المسلمين، وخاصة في رمضان، حيث يلتقي الناس في المساجد ليصلوا ويقرؤوا القرآن معًا، ويشتركون في مجالس علم وحديث نبوي.

وأوضح أن القيم الروحية في رمضان تساعد الناس على تجنب الفسوق والبذخ، بل يقضون أوقاتهم في طاعة الله وذكره.

وأكد الدكتور محمود الأبيدي أيضًا على أهمية ترشيد الوقت، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: "لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه".

وقال: الشباب ليس مجرد سن في البطاقة، بل هو طاقة وحيوية في قلب الإنسان، وهو ما يجعله يسعى للقيام والعبادة في رمضان، من صلاة الفجر إلى قيام الليل، وهو الذي يسعى للحاق بصلاة التهجد والتواجد في مجالس القرآن والذكر في العشر الأوائل من رمضان.

وأردف: كلما زادت الهمة في رمضان، كلما اقتربنا من مرضاة الله، وحققنا أهدافنا الروحية والجسدية في هذا الشهر الكريم، ليصل الإنسان بقلبه وروحه وجسده إلى مراتب القبول عند الله عز وجل.