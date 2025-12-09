كيف عالج النبي الأخطاء؟.. عالم بالأوقاف يوضح منهج الرحمة والستر

أكد الشيخ محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان نموذجًا فريدًا في معالجة الخطأ بحكمة ورحمة وستر، مستشهدًا بقوله تعالى: “وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ”.

وأضاف الأبيدي خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن النبي كان يجمع بين اللين واليسر مع الحسم عند الحاجة، وهو ما جعله قائدًا ملهِمًا وصاحب أسلوب دقيق في التربية والتوجيه.

وأشار، إلى أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يختار ألفاظه وفق حال المخاطَب؛ فإن كان صغيرًا قال له: “يا غلام إني أعلمك كلمات”، وإن كان الخطأ شديدًا كلّم المخطئ بحزم يظهر فيه الغضب النبوي المشروع، مثلما حدث مع الشاب الذي اشتكت ناقته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له:" ألا تتقي الله فيها؟ إنك تجيعها".

وبيّن أن من أعظم أساليب النبي في علاج الأخطاء أنه كان يعالجها بالتعريض لا بالتصريح؛ فيقول: “ما بال أقوام يفعلون كذا”، دون ذكر اسم الشخص، حفاظًا على كرامته ومنعًا لإحراجه أمام الناس، مؤكدًا أن هذا منهج نبوي راسخ في الستر والعفو، امتثالًا لقوله تعالى: “فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ”.

وأشار الأبيدي إلى أن هذا المنهج يبرز بوضوح في عدة مواقف، منها قصة الشاب الذي طلب الزنا، وقصة الرجل الذي بال في المسجد، وموقف السيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي: “تكلم ولا تتحدث إلا صدقًا”، وكلها شواهد على رحمة النبي ورفقه وحكمته في توجيه المخطئ دون فضحه.

وأكد أن الستر ومعالجة الخطأ بلطف هو منهج الأنبياء جميعًا، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ به أعلى درجات الرحمة.

