مصطفى حسني يحذر من 9 أمور يجب التوقف عنها في شهر رجب

كتب - علي شبل:

حذر الداعية الإسلامي مصطفى حسني من بعض الأمور الشائعة والتي تؤثر سلبا على أداء الطاعات والعبادات، خصوصا في الأيام والاشهر المباركة، مثل شهر رجب المعظم، أحد الأشهر الحرم التي يعظم فيها ثواب الأعمال الصالحة وتعظم فيها درجة الإثم.

وحدد حسني، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 9 أمور ينبغي على المسلم التوقف عنها خلال هذا الشهر الفضيل، وهي:

- تضييع الوقت والعمر فيما لا يفيد.

- الكسل والتسويف وتأجيل الطاعات.

- تحميل القلب ما لا يتحمل من هم زائد وخوف مستنزف.

- الانشغال بالمقارنة وما في أيدي الناس.

- تكرار الذنوب مع الاعتياد وغياب المحاسبة.

- العيش بلا نية واضحة ولا مقصد صالح.

- الاسترسال مع الغفلة وتأجيل الرجوع.

- الاعتماد على القوة وحدها ونسيان التوكل.

- تشتت القلب بكثرة الملهيات وقلة الخلوة.

